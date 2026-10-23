Обитатели Городской фермы на ВДНХ стали участниками "Октябрь феста"

И северный олень по имени Сказка, и альпака Дося, и даже гуси - абсолютно не против пообщаться и попозировать для совместных фото. И от вкусняшек, конечно, не откажутся.

Все обитатели Городской фермы нынче тоже - участники большого "Октябрь феста". Провожают осень, встречают зиму.

"Те животные, которые жили у нас на улице и не выносят холодную погоду, например, наша ослица Глаша, переехала в хлев. А такие животные, как альпаки, остаются жить на улице, так как у них очень теплая шерсть, и зима на них никак не влияет", - рассказала Валерия Курагина, сотрудник Городской фермы на ВДНХ.

Но не только общение с животными. Большим успехом на фестивале пользуются мастер-классы. И без гастрономических активностей тоже не обходится. Горячие блюда на гриле. Чемпионат по поеданию хот-догов на скорость - в разных возрастных категориях.

Осень - волшебное время сбора урожая. Сентябрь и октябрь в Москве выдались очень теплыми и в огороде на Городской ферме еще есть на что посмотреть - помидоры, капуста, разные виды салата. А за идиллические осенние пейзажи отвечают победители национального чемпионата Битвы гигантов - самые большие овощи, выращенные в этом сезоне. Впрочем, та же тыква - это не только красиво и вкусно. Она еще и отличный материал для творчества. Технология проста. Справится даже ребёнок. В этот раз трудились над созданием светильников и оригинальных кружек.

Завтра - одно из самых зрелищных событий фестиваля - Тыквенная ночь. Можно будет создать и на свой вкус украсить светящуюся лодочку из тыквы, написать послание и отправить его в заплыв по воде. Вечером на пруду наверняка появятся сотни таких эффектных с зажженными свечами и фонариками крохотных корабликов. А в воскресенье всех ждут на Осеннем карнавале. И непременно - в ярких костюмах.