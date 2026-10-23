Актеры Зоя Бербер и Максим Белбородов оформили развод

До недавнего времени Зоя Бербер и Максим Белбородов считались одной из самых красивых пар в отечественном кинематографе. Однако сейчас их отношения закончились.

Сегодня, 23 октября, стало известно, что Бербер и Белбородов оформили развод. Как передает Starhit, инициатором расставания оказалась именно Зоя.

Напомним, что ровно месяц назад стало известно, что семейная лодка актеров дала трещину. Примечательно, что до сих пор неизвестно, что стало причиной развода. Сами Зоя Бербер и Максим Белбородов так и не прокомментировали новость.

Отметим, что в браке актеры продержались два с небольшим года. У артистов подрастает двухлетний сын. Кроме того, от первого брака со сценаристом Александром Синегузовым у Зои Бербер есть дочь Надежда. Они познакомилась более десяти лет назад во время съемок первого сезона "Реальных пацанов".

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