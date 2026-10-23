В Кремле обозначили формат мирных переговоров по Украине

В Кремле ответили на вопрос об участии представителей ЕС в мирных переговорах по Украине. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обсуждать архитектуру европейской безопасности без участия Европы невозможно. Тем не менее, начнутся переговоры без европейцев.

Представитель Кремля уточнил, что переговоры, которые планируются в Абу-Даби в первой половине ноября, пройдут в трехстороннем формате. Вопросы обеспечения безопасности обсудят представители России, США и Украины.

Песков назвал очень важную часть выхода на мирное урегулирование кризиса. Комплексное решение невозможно без решения вопросов безопасности для России и Украины, передает РИА Новости.