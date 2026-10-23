Кремль опроверг планы раздела мира на встрече лидеров России, США и КНР

В Кремле опровергли сообщения о том, что на возможной встрече лидеров России, США и КНР будут решаться судьбы мира. Такой подход не соответствует позиции российского президента Владимира Путина, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Россия никому не навязывает никакое мироустройство. Отношения должны строиться на взаимовыгодной основе, на основе взаимного уважения. Так что разговоры о решении судеб мира далеки от реальности, приводит слова Пескова РИА Новости.

Вместе с тем, умалять важность этого саммита никто не собирается. Понятно, что это чрезвычайно важная встреча, когда встречаются лидеры таких стран, как Россия, Китай и США. Ранее в Москве и в Вашингтоне допустили возможность трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС.