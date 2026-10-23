Собянин: В 2027 году на развитие столичного образования направят 801,3 млрд руб

В ближайшие три года на развитие столичного образования из бюджета направят 2 с половиной триллиона рублей. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в социальных сетях.

Деньги пойдут на реконструкцию и строительство школ и детских садов. Комплексную подготовку старшеклассников к будущей профессиональной деятельности. Грантовую поддержку образовательных организаций.

Также продолжат организацию смен в спортивно-патриотических лагерях, где школьники осваивают основы огневой и туристской подготовки, а также учатся оказывать первую помощь.