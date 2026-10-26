Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака

Овны

Понятный план действий поможет быстрее справиться с делом, которое раньше казалось слишком запутанным.

Тельцы

Луна в вашем знаке поможет определиться с маршрутом путешествия или выбрать подходящий курс для учёбы.

Близнецы

Проверьте состояние бюджета и заранее распределите основные расходы до конца месяца.

Раки

В личных отношениях сегодня особенно полезно прямо говорить о своих желаниях и ожиданиях.

Львы

Обратите внимание на привычки, которые напрямую влияют на ваше самочувствие и уровень энергии.

Девы

Творческой идее сегодня стоит придать конкретную форму и определить для неё реальные сроки.

Весы

Домашние дела сегодня лучше начать с пространства, которое чаще всего оказывается на виду.

Скорпионы

Ретроградный Меркурий в вашем знаке советует особенно внимательно относиться к словам и договоренностям.

Стрельцы

Денежные вопросы сегодня требуют не жесткой экономии, а разумного распределения средств.

Козероги

Сегодня можно уделить внимание внешности и подумать, насколько привычный образ соответствует вашему настроению.

Водолеи

Не торопитесь принимать решение, если пока не до конца понимаете собственные желания.

Рыбы

Сегодня особенно ценными окажутся люди, на которых можно рассчитывать без лишних договорённостей.