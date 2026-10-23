Актер из сериала "Физрук" Владимир Сычев потратил 2 миллиона рублей на спасение дочери

Владимир Сычев только на экране создает образ юморного, легкого и даже придурковатого парня с района. В жизни артисту не до смеха.

В новом интервью Владимир Сычев рассказал, что ему понадобилось спасать дочь Анну. Ей диагностировали анорексию. 16-летняя девушка провела полтора месяца в специализированной клинике. По словам комедийного актера, на лечение ушло более двух миллионов рублей.

"У дочки была анорексия, но не в том плане, что она специально ходила и худела. Это было на нервной почве", - подчеркнул Сычев.

Он поведал, что для такого состояния дочери было как минимум две причины. Во-первых, в его детстве тоже были похожие "нервные треморы", когда от волнения сильно тошнило и даже открывалась рвота. Во-вторых, дочь очень переживала конфликт родителей.

"У нее был психологический момент, она еще без переходного возраста. Она говорила: "От всего тошнит", - сообщил актер.

Сычев подчеркнул, что анорексия - очень серьезное и опасное заболевание. "Там 30% летального исхода", - отметил артист для "Звездача".

Напомним, что весной жена Алеся Великанова обвинила Владимира Сычева в измене. Журналисты попытались выяснить детали у самого актера. Тот признался, что последние месяцы не общается с супругой. Она его даже заблокировала в социальных сетях. Актер на вопрос об измене только отмахивался. По его словам, женщины вечно чем-то недовольны.

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