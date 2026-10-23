Меган Маркл выступила с шокирующим заявлением после обвинений отца в хранении кадров насилия над детьми

Томаса Маркла обвинили в хранении изображений сексуального насилия над детьми. Якобы у отца герцогини обнаружили коробки с ужасающими кадрами.

Как сообщила газета The Sun, у Томаса, который проживает на Филиппинах, предположительно имелась обширная коллекция запрещенных изображений. Утверждается, что их обнаружил сводный брат Меган по отцу, Томас Маркл-младший.

Герцогиня несколько лет не поддерживает связь с отцом, но мимо шокирующей новости пройти не смогла. Меган выступила с заявлением. Оказывается, еще восемь лет назад она заподозрила отца в нездоровом интересе к детям.

"Я глубоко потрясена информацией, которая стала известна в последние 24 часа, и мои мысли сейчас со всеми детьми, которые могли пострадать. В 2018 году в лондонскую столичную полицию и подразделение по охране королевской семьи и специальных лиц было направлено письмо. Впоследствии мне предоставили его копию. В письме содержались тревожные и шокирующие обвинения в адрес моего отца, и меня заверили, что они расследуются", — сообщила жена принца Уильяма.

Меган призналась, что полученная ею тогда информаци, повлияла на отношения с Томасом. "Я надеюсь, теперь станет понятно, что, несмотря на то как некоторые СМИ на протяжении многих лет искажали ситуацию, моё решение дистанцироваться от отца и не позволять ему общаться с нашими детьми было продиктовано одной-единственной причиной — желанием защитить их", — отметила герцогиня.

Невестка Карла III ясно дала понять, что не будет защищать Томаса. "Масштабы того, что теперь обнаружилось, вызывают гораздо большее отвращение, чем кто-либо мог себе представить, я искренне надеюсь, что справедливость восторжествует в полной мере, а главным приоритетом останутся безопасность и защита невинных детей", — подчеркнула Меган.

В свою очередь Маркл-старший категорически отверг обвинения в хранении изображений сексуального насилия над детьми, назвав их "отвратительной ложью". Отец Меган заявил, что утверждения его сына Томаса-младшего о том, будто он скачал огромное количество подобных материалов на компьютеры и мобильные телефоны, — "полная чушь".