Урсула фон дер Ляйен привела Европейский союз к бедности и на грань войны. Обвинения в адрес главы Еврокомиссии выдвинул евродепутат от Словакии Милош Угрик.

Фон дер Ляйен выбежала из зала заседаний в то время, как Угрик стыдил ее за намерение украсть у европейцев 70 миллиардов евро. Словацкий депутат призвал ее перестать финансировать бессмыслицу.

Глава Еврокомиссии по итогам саммита в Брюсселе заявила, что финансовые потребности Киева продолжат расти, несмотря на масштабные вливания Евросоюза, который обеспечивает 80% всей внешней помощи Украине. Владимир Зеленский на прошлой неделе попросил у Евросоюза еще 70 миллиардов евро на покрытие военных расходов в 2027 году, передает РИА Новости.