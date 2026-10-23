Россия и Украина обменялись пленными

Очередной обмен пленными провели Россия и Украина. Как сообщили в Минобороны, обменялись стороны по формуле "270 на 270".

Как передает РИА Новости, омбудсмены России и Украины провели встречу на белорусско-украинской границе. Яна Лантратова пообщалась с российскими бойцами. Многим из них по 20-25 лет, некоторые находились в украинском плену более двух лет.

По данным Минобороны, вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся на территории Беларуси. Агентство напоминает, что последний крупный обмен между Москвой и Киевом по формуле "103 на 103" состоялся 19 августа.