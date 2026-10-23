"Я ухожу туда, где нет дождя": Юлия Савичева выступила с пронзительным признанием после новости о разводе

Юлия Савичева вышла на связь после того, как объявила о разводе с композитором Александром Аршиновым. Известная певица выступила с пронзительным признанием.

В последнее время Юлия Савичева, по мнению комментаторов в Сети, сама не своя. Она резко сменила имидж и музыку, манеру исполнения и даже стала иначе вести себя на сцене. Говорят, этому способствовали проблемы в личной жизни.

А недавно певица объявила о разводе с Александром Аршиновым. "Вот уже полгода я в диком стрессе. Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Сейчас я нахожусь в процессе развода с мужем. Розовые очки окончательно спали с моих глаз", - сообщила Савичева. При этом она не стала уточнять, что стало причиной расставания.

Теперь же на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Юлия выступила с пронзительным признанием. Артистка исполнила новую песню, в которой есть такие строчки: "Я не люблю тебя, я не хочу. Я закрываю дверь и ухожу. Я ухожу туда, где нет дождя, Где живет теперь солнечный луч для меня. И я не буду жить и страдать, Жить с надеждой в пустых глазах. Время, что было темным и злым, позади, Время напрасных слез и морщин, отпусти".

Подписчики пришли к выводу, что таким образом артистка раскрыла душу и выразила в песне то, что сейчас переживает.

Однако на днях появилась информация, согласно которой Юлия Савичева и Александр Аршинов уже несколько лет живут порознь. Якобы композитор уехал в Португалию, где давно находятся его родители и дочь Анна. Будто бы время от времени к ним мотается и певица, которая в основном находится в России, где успешно работает.

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