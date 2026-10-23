Путин: Россия открыта к сотрудничеству в спортивной сфере

Наша страна открыта к диалогу и сотрудничеству в области спорта. Об этом заявил Владимир Путин в видеобращении к участникам и гостям международного форума "Россия - спортивная держава". Масштабное мероприятие проходит в Красноярске. Президент отметил главную тему форума: "Спорт: объединяя мир в эпоху перемен".

"Любые изменения, трансформации невозможны без прочных основ, а их у спорта достаточно. Прежде всего, говорю о его главных гуманистических ценностях – равенстве, справедливости, взаимном уважении, об огромной объединяющей силе спорта", - отметил Путин.