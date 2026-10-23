Зеленского расстроило отсутствие приглашения на G20

Украинский лидер Владимир Зеленский расстроен отсутствием приглашения на саммит "Большой двадцатки". Тем не менее, глава киевского режима все еще надеется: он заявил, что, если американский лидер Дональд Трамп пригласит, то Украину "представят на высочайшем уровне".

Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп хочет добиться на этом форуме окончательного соглашения по Украине. Уточняется, что американский лидер хочет встретиться с Владимиром Путиным и обсудить возможные параметры урегулирования конфликта, пишут "Известия".

В Москве, в свою очередь, заявили о готовности возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной. Президент России Владимир Путин отметил, что цель встречи - в выходе на окончательное мирное соглашение, а также в обеспечении безопасности стран — участниц конфликта.