"Ого какой!" В Сеть слили фото красавца-мужа Олеси Железняк

Олеся Железняк счастлива в браке с актером Спартаком Сумченко. У супругов четверо детей.

51-летняя артистка давно покорила сердца миллионов россиян. Народ обожает ее героинь в комедийных сериалах "Моя прекрасная няня" и "Сваты", а любители театра по достоинству оценили ее талант на сцене.

Олеся не скрывает, что ее карьера могла сложиться совсем иначе, не окажись рядом заботливый и понимающий мужчина. Супруг артистки Спартак Сумченко взял на себя воспитание четверых детей, что позволило Железняк сниматься в кино и играть в театре.

Когда наследники подросли, Спартак тоже занялся карьерой. В ряде спектаклей супруги играют вместе. Но за пределам сцены Олеся предпочитает скрывать мужа. Актриса не любит говорить о личном. Железняк не хвастается своим счастьем, не скандалит на публике. Просто тихо наслаждается семейной жизнью. Поклонники за это еще больше уважают артистку.

Звезда кино ведет микроблог в соцсети, где чаще всего показывает рабочие моменты. Кадры из личной жизни артистки поклонники публикуют в фан-пабликах. Зачастую это архивные снимки. Так, на днях в одном из блогов появилось фото, на котором Железняк нежно прильнула к Сумченко. При этом выглядит Олеся счастливой и умиротворенной. Сложно определить, это свежий снимок или ему уже несколько лет.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Поклонники оставили под постом десятки комментариев. Народ отметил, что муж у актрисы очень привлекательный. "Ого какой у вас мужчина!"; "Повезло Олесе с мужем, красавец"; "Красивая пара"; "Какая же замечательная у вас семья", — написал люди.