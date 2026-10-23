"Невозможно в эфире быть самим собой": Гузеева высказалась после того, как Дюжева раскритиковали в "Модном приговоре"

Недавно актер Дмитрий Дюжев занял кресло защитника в программе "Модный приговор". Вот только не все зрители остались им довольны.

В Сети много негативных комментариев в адрес Дмитрия Дюжева. В основном они сводятся к тому, что актер "не похож на себя", что он "переигрывает" и даже что "странно говорит". Выступила с комментарием Лариса Гузеева. "Невозможно в эфире быть самим собой", - отрезала актриса.

Она рассказала, что будучи ведущей брачного шоу "Давай поженимся!" отыгрывает образ, к которому в жизни не имеет никакого отношения.

"Я так не одеваюсь, я так не крашусь, я так не выгляжу. А главное - я так не разговариваю. У меня даже интонации такой нет. Перед камерой я играю роль, из меня что-то исторгается в зависимости от того, с кем я беседую. А плохо знающие меня люди считают, что я все время такая", - сообщила Гузеева.

А вот у актера Дмитрия Харатьяна другой взгляд на эту ситуацию. Артист высказал мнение, что как раз в качестве ведущего актер должен быть настоящим.

"Я лет 20 на телевидении. Вел передачи разной тематики. И могу сказать, что играю я только в кино и театре. Там я создаю образ. А у телеведущего совсем другие задачи. На ТВ нужны мои эмоции и реакции здесь и сейчас. Телеведущий, даже если он актер, в эфире должен быть таким, какой он есть", - сообщил актер "Миру новостей".

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