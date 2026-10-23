Заглубление и обвалование: разработан план защиты дата-центров

Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) подготовил некоторые инициативы по защите российских центров обработки данных (ЦОД) в условиях атак со стороны украинских националистов.

Как рассказали в организации, речь идет про конкретные и быстровыполнимые мероприятия, которые позволят повысить устойчивость функционирования российских ЦОД.

В частности, предлагается устанавливать на зданиях ЦОД сетчатые, решетчатые и бетонные экраны, противоосколочные конструкции, а также осуществлять обвалование подстанций. Рекомендовано также заглублять часть вычислительной инфраструктуры и предусмотреть обязательное георезервирование критических систем и сервисов.

Разработчики этого плана рассказали, что намерены в ближайшее время передать свои инициативы на рассмотрение правительства России, сообщает ТАСС.

Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк заявил, что дата-центры можно размещать в отработанных карьерах — это было бы выгодно всем. Властям Кузбасса не пришлось бы тратиться на рекультивацию, а IT-компании сэкономили бы на системах охлаждения своих объектов. При этом важный плюс — это "высокая степень защищенности объекта от внешних воздействий".

Президент России Владимир Путин указывал, что киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень. Для их нейтрализации необходимо совершенствовать системы цифровой безопасности, а также продолжать внедрять передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных.