Крид оказался в центре скандала. Певца обвиняют в оскорблении ветеранов, а сам он нелепо оправдывается

"Ублюдок" оказался не таким уж и "милым". В музыкальном видео Егора Булаткина, который выступает под псевдонимом Крид, - классическая картина сладкой жизни. Дорогие машины, скоростные катеры, элитные отели. Путешествует Егор не по родной для него Пензенской области, а, разумеется, по Соединенным Штатам. В клипе много модной одежды. Во всем вышеописанном не хватает художественной ценности, но и ничего плохого в целом нет. Дьявол, как обычно, скрывался в деталях. Для одного из своих образов певец выбрал лонгслив или, проще говоря, трикотажную футболку с длинными рукавами от "главного концепт-стора Москвы" КМ20. По крайней мере, так они себя сами нескромно называют на сайте компании.

На футболке изображен постер фильма "Иди и смотри" с авторскими дополнениями. Застывшему в ужасе лицу главного героя, которого сыграл Алексей Кравченко, добавили модных нынче атрибутов: татуировок и сережек в оба уха. Внизу, как и в оригинале, оставили горящую белорусскую деревню Хатынь.

Фильм режиссера Элема Климова - тяжелейшая драма о войне. Действие происходит в оккупированной Беларуси в 1943 году. Главный герой Флера, еще подросток, уходит воевать в партизанский отряд. Его родных убивают немцы, Флера пытается покончить с собой, но его в последний момент спасают. Позже он становится свидетелем карательных операций СС. Немцы не просто расстреливают мирных жителей, а загоняют их в сараи и сжигают заживо. На данный момент белорусская прокуратура подтвердила почти 300 подобных расправ. И это только деревни, которые были полностью сожжены вместе со всеми жителями. Частично уничтоженных поселков намного больше – почти 13 тысяч. В конце фильма герой Алексея Кравченко – 16-летний седой старик с глубокими морщинами.

Футболку именно с этим образом и выбрал Егор Крид для своего романтического роуд-муви. Когда на видео обратили внимание СМИ, певец заблюрил все кадры с лонгсливом и даже написал извинительный пост в соцсетях. Правда, с довольно странными формулировками: "Мне искренне жаль, что этот мой "образ" в клипе кого-то задел и жаль, что Telegram-каналы настолько чувствительную и важную для миллионов людей тему используют как повод для очередного громкого заголовка или повод, чтобы отомстить за проигранные суды".

Кроме претензий к блогерам и СМИ, 32-летний Крид все же объяснил, что про фильм ничего не знает и просто купил дизайнерскую вещь в магазине. В комментариях к публикации стало понятно, что большинство аудитории артиста находится с ним примерно на одном культурно-образовательном уровне.

Справедливости ради, Крид среагировал быстро. Видео, конечно, удалять не стал, все же на него потрачены деньги. Возможно, были и интеграции, а, значит, обязательства перед рекламодателями. Лицо Алексея Кравченко Крид в клипе хотя и заблюрил, но название бренда на футболке все же оставил. Если взять за основу пробелы в воспитании артиста, то его объяснение даже может выглядеть логичным: лонгслив был в открытой продаже - и на сайте КМ20, и в офлайн-бутике.

Магазин находится в Столешниковом переулке. Здесь одна из самых высоких арендных ставок в городе. Чтобы потенциальные клиенты не забыли адрес, дизайнеры заботливо разместили его поверх горящей Хатыни.

Впрочем, посмотреть на чудо дизайнерской мысли за 38600 рублей не удалось. Товар неожиданно пропал отовсюду. Даже если продавцы и лукавят, претензий к ним в данном случае быть не должно. Все же за дизайн отвечают не они, а американцы Лука Саббат и Джеймс Пирс, которые и создали этот принт в коллаборации с КМ20. Основатель одноименного концепт-стора – Ольга Карпуть. Обычно о возрасте женщины говорить неприлично, но в данном случае это важный нюанс: Ольге Карпуть - 43 года. И родилась она в городе-герое Минске, в 60-ти километрах от сожженной немцами Хатыни. В отличие от того же Крида и его малолетних поклонников, фильм "Иди и смотри" видела. Как минимум потому, что в мае 2026-го писала о нем в своем телеграм-канале и даже намекала на дизайнерскую работу по мотивам картины.

Итог этой работы, Карпуть, впрочем, комментировать не стала. Не было официальных заявлений и от пресс-службы магазина. Зато ситуацию с постером прокомментировал "Мосфильм": "Узнали мы об этом, честно сказать, из средств массовой информации. Потому что магазин не обращался за разрешением ни на образ, ни на постер, ни за названием, ни за какими-то кадрами - ничего не согласовали. К съемкам этой истории никакого отношения не имеем".

При этом у киноконцерна есть успешный опыт сотрудничества с брендами одежды. Но есть и строгие правила.

"Мы действительно сотрудничаем с брендами одежды в части популяризации собственной фильмотеки. Но это сотрудничество ограничено очень узким списком из 20 картин. Всенародно любимых, из которых допускается взять кадр, образ. Но с обязательным условием, что это никак не будет переделываться, меняться, дополняться, чтобы все было в первоначальном виде. И в то же время, что особенно важно, у "Мосфильма" существует такая принципиальная позиция по военным картинам, которая для таких целей не используются и никогда использоваться не будут. Ни для рекламы, ни для каких творческих принтов", - объяснил Евгений Долгих, пресс-секретарь киноконцерна "Мосфильм".

Сейчас юристы "Мосфильм" проводят проверку, по результатам которой примут решение о возможных претензиях. На Егора Крида общественники подали жалобу в прокуратуру и Следственный комитет. Бутик тем временем продолжает работу, а поклонники певца продолжают недоумевать, за что же пришлось извиняться их кумиру. Доказывая тем самым наличие некоторых проблем в современном отечественном образовании.

Похожие скандалы происходили и раньше. В мае основатели еще одного модного российского бренда "Монохром" с ценниками от 20 тысяч за кофту были возмущены ограничениями, связанными с проведением Парада Победы. После резонанса в СМИ были извинения и даже выпуск патриотической футболки в цветах триколора.

Ошибались и крупные международные бренды. Ушедшая из России "Зара" срочно изымала из продажи детский костюм на Хэллоуин, который был слишком похож на робы из концлагеря. Впрочем, в отличие от КМ20, дизайнеры "Зары" тогда хотя бы принесли извинения. Американский же создатель российской футболки Лука Саббат также пока хранит молчание. Почти наверняка он даже не понимает сути претензий. Для него это просто выразительное лицо из старого советского фильма. Что бы случилось с Лукой, если бы на одной из своих футболок он так же фривольно изобразил, например, девочку из постера к "Списку Шиндлера", представить сложно. Но его карьера в дизайне совершенно точно подошла бы к концу.