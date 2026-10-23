Авторы шоу Victoria’s Secret перестали пытаться продвигать феминизм и бодипозитив — и распахнули ангельские крылья

На 57 минут 16 секунд - ровно столько продлился показ легендарного бренда Victoria’s Secret - мир, кажется, замер. Впервые за 19 лет шоу прошло на Западном побережье США, в Лос-Анджелесе. И да, действительно, трусы и лифчики для многих оказались куда интереснее текущих политических и экономических проблем. Не поспоришь - красиво! Вот так теперь и живем

Знаменитый бюстгальтер Fantasy Bra - это как платье невесты в коллекции любого модельера. В разные годы его представляли Клаудия Шифер, Хайди Клум и Тайра Бэнкс. В последний раз бра демонстрировали в 2018-м, тогда он стоил миллион долларов. Нынешний - в 50 раз дороже. Рекорд для бренда. 4410 натуральных бриллиантов. Центральный камень – 75 с половиной каратов. Над созданием более тысячи часов трудились 15 модельеров. Поговаривают, уже куплен каким-то турецким бизнесменом для любимой супруги.

Но главная сенсация то, кому на показе доверили явить миру Fantasy Bra. На подиуме – дебютантка. Модель и блогер Кайли Дженнер. У ее возлюбленного Тимоти Шаламе в этот момент, кажется, дыхание перехватило. На этот раз, отмечают многие, вообще вышло как-то по-семейному. Сестер Хадид, например, поддерживала мама. А родственники моделей в соцсетях выкладывали посты со словами поддержки и гордости. Более чем традиционные ценности. Еще один важный шаг к тому, что красота и сексуальность больше не являются чем-то табуированным.

Весь интернет, к слову, в шоке, как сейчас выглядит 45-летняя Адриана Лима. Которая в 2023-м, родив ребенка, выглядела совсем иначе. Венгерская топ-модель Барбара Палвин, в отличие от коллеги, медлить не стала. Секретов не раскрывает, но уже через 6 недель после родов вышла на подиум. Не жизнь - сказка! Со всеми вытекающими. Вот и некоторые "Ангелы", так называют бессменных моделей компании, словно диснеевская Малефисента из "Спящей красавицы", обозлились на то, что их не пригласили. И превратились в истинных фурий. В фэшн-индустрии - грандиозный скандал.

"Victoria’s Secret действует по голливудской модели. Кстати, не случайно там креативный дизайнер - Адам Селман. Он прославился в первую очередь как дизайнер шоу. Он же был ответственным оформителем образов и Майкла Джексона, и Леди Гаги, и Бритни Спирс. Он все берет нахрапом. И это очень просчитанная тактика. На что ориентируемся - на звезд и на скандал. Маленький, большой, неважно. На то, чтобы привлечь внимание. На то, чтобы как можно больше", - говорит Юлия Демиденко, историк костюма.

Минувший год стал самым успешным за десятилетие. Уже четвертый квартал подряд компания фиксирует приток новых клиентов. Женщины, наконец, позволили себе быть по-настоящему красивыми. Семь лет назад компания отказалась от показов, возобновив их только в 2024-м. Формально паузу объяснили финансовыми проблемами. Хотя многие уверены, что действительно роскошным женщинам в индустрии тогда просто не оставили места. В моду вошло уродство. А индустрию нижнего белья лихорадило из стороны в сторону.

"Мне кажется, люди просто устали от крайностей. Сначала нам говорили, что красивая женщина обязательно должна быть худой. Потом начали убеждать, что красота вообще не должна соответствовать никаким стандартам. Но ведь это не работает вот так по команде", - считает Ольга Дружкова, физиогномист, профайлер.

"Для показа белья, тем более белья эротического, модели все-таки должны обладать каким-то телом. И бельевые показы никогда не строились на вот этих вот моделях, где сплошное теловычетание, а не телосложение. Потому что чтобы показывать бюстгальтер и какие-нибудь трусики-танга, надо иметь, извините меня, грудь и надо иметь попу. Даже очень стройной и худой модели нужно иметь эти части тела", - добавляет Юлия Демиденко.

Навязав миру бесформенный оверсайз, растянутые треники, худи и кепку, под которой можно спрятать немытые волосы, те самые модные тренды разбились о последний бастион женственности – белье.

"Это то белье, которое в 50-е и 60-е называли "предпостельным". Эротическая функция белья - она очень рано появляется. Она еще в Древнем Риме была известная. Потому что мы знаем Римские трактаты о любви, где так и формулируется. Там говорится о повязках, стягивающих грудь, которые несут в себе огонь желаний или огонь любовных утех", - продолжает Демиденко.

Старик Фрейд ведь уже давно всем и все объяснил. Животворящий эрос, застывший в мраморе. Дали называл ее сюрреалистичным сном. Генрих Гейне – "Пресвятой девой красоты". А наш Афанасий Фет писал – "Цветет божественное тело неувядающей красой". Все это о ней – Венере Милосской из Лувра. Пропорции – идеальны! А ведь изготовлена статуя в эпоху эллинизма. Между 130 и 100 годами до нашей эры. Исчезли украшения, часть ноги отбита, а руки вообще отсутствуют. Согласно байке, их сломали французские и османские моряки, когда сражались за статую. И не смотря на все это Венера – прекрасна.

Дамы эпохи Возрождения, барокко и последующих периодов тоже не отличались астеничностью. Красавец с формами воспевали Боттичелли, Рубенс, Гойя и Муха. Ну и куда-же без главного секс-символа минувшего века - Мерлин Монро.

"Когда мы знакомимся с человеком, мы неосознанно обращаем внимание на признаки здоровья. Это заложено в нас природой. Нам часто кажутся привлекательными свежий цвет лица, здоровая кожа, живой взгляд, энергичность, хорошая осанка. Почему? Потому что все это мы воспринимаем как признаки жизненной силы", - резюмирует Ольга Дружкова.

Один из ключевых инстинктов – размножение. И он, кстати, легко притупляется. Оказывается, даже ухаживать можно разучиться. Для этого, правда, должно пройти несколько поколений.

Большим пандам в этом теперь помогает целая команда специалистов. А аргентинских воробьев учат забытым серенадам.

"В 1960-х годах орнитолог Фернандо Ноттебом записывал песни воробьев в парке Перейра-Ираола в провинции Буэнос-Айрес. Некоторые мелодии со временем перестали встречаться в местной популяции. Молодым особям становится трудно найти учителей, поэтому они либо хуже осваивают характерные для их вида песни, либо перенимают чужие. Это мешает птицам привлекать партнеров, так как для процесса важен знакомый местный диалект", - пишет The Guardian.