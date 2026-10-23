23 октября в Венгрии национальный праздник. Именно праздник. Так как в 1989 году в этот день была провозглашена нынешняя Венгерская республика. Дата была выбрана не случайно. Мысль "не получилось в 56-м, удалось в 89-м", должна была улавливаться четко и однозначно. В этом году временный поверенный в делах США в Венгрии Кэролайн Сэвидж еще раз напомнила, как "правильно" оценивать события 1956-го. Героическая борьба против тирании. Главный герой – казненный в 1958 году венгерский премьер-министр того времени Имре Надь. Безвинная жертва и стойкий борец за право наций на самоопределение. Этот миф - единственная разрешенная западом трактовка событий. Вот только с действительностью он не имеет ничего общего.

"Безусловно, это фашистский мятеж. Никакое это не народное восстание. Прежде всего потому, что главными силами этого восстания стали тайные организации бывших салашистов и хортистов. То есть представители тех политических сил, которые воевали еще в годы ВОВ против СССР. Второе. Многие из этих организаций находились под кураторством ЦРУ и БНД – спецслужбы ФРГ. Более того. Их непосредственно курировал бывший гитлеровский генерал Гленн, который и стоял у истоков БНД. Именно он создал на территории ФРГ венгерский добровольческий корпус, численность которого к моменту пика кризиса достигла 26000 человек", - рассказал Евгений Спицын, историк, публицист, общественный деятель.

26 тысяч боевиков, которые всего 11 лет назад вместе с Гитлером воевали против СССР. Войну нашей стране Венгрия объявила 27 июня 1941-го. Как именно она "воевала", хорошо знали жители Воронежской, Брянской, Черниговской областей. Зверства венгерских оккупантов в отношении мирного населения были такими, что генерал Ватутин даже отдал негласный приказ: "Мадьяр в плен не брать". Верной союзницей гитлеровцев Венгрия оставалась до последнего. Знаменитая "медаль за город Будапешт" - не за освобождение. За взятие. И по времени брали его дольше, чем Берлин. И венгерский добровольческий корпус был отнюдь не единственной ударной силой мятежа.

В 1955 году советские войска ушли из Австрии. Через открывшуюся границу потоком хлынули деньги, оружие, боевики. И из западных стран. И даже из СССР.

"1955 год – указ об амнистии бывших пособников нацистов полицаев и в том числе бывших военнопленных. Немцы, венгры, румыны, которые были военными преступниками. Мы знали, что из себя представляют эти звери, которые к нам пришли . Их отпустили по указу об амнистии. Где они оказались? В Венгрии и ФРГ. Они посчитали, что момент настал: мы теперь должны отомстить и провести реванш", - отметил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

Этот момент готовился долго и тщательно. Рассекреченные еще в 90-х годах документы Совета национальной безопасности США четко указывают на то, что США и страны НАТО не просто были заинтересованы в венгерском мятеже, но напрямую готовили его.

"Еще в 1954 году Даллес, тогдашний директор ЦРУ, по прямой указке Эйзенхауэра и своего старшего брата Фостера Даллеса подготовили операцию под кодовым названием "Форпост". С тем, чтобы расшатать ситуацию в Венгрии и решить на том момент главную политическую задачу – вывести Венгрию из состава Варшавского договора", - продолжает Спицын.

Задача – принципиально важная. Варшавский договор еще, по сути, только формируется. Но формируется не случайно. В НАТО, в нарушение всех послевоенных договоренностей, вступила Федеративная Республика Германии. Военный антисоветский блок снова повернулся на восток.

"План был такой: начнет рассыпаться Варшавский договор, совет экономической взаимопомощи, страны одна за другой станут отходить от Варшавской договора. А это - пояс безопасности вокруг СССР. Который мы кровью добыли во время войны, который предотвращал прямую агрессию на нашу территорию со стороны Запада. И мы прекрасно отдавали себя отчет, какую цель имеют США", - уточнил Мягков.

Кроме геополитических целей, были и весьма практические. Во-первых, страны варшавского блока – это важнейший источник урановой руды. Совпадение или нет – первая венгерская руда стала поступать как раз накануне октябрьских событий 1956 года. Во-вторых, венгерский кризис был жизненно необходим Франции и Англии. Они собирались отобрать у Египта Суэцкий канал. Важнейшую торговую артерию мира. И принципиально важно было "занять" СССР в Венгрии, чтобы на помощь Египту его уже не хватило.

Одним словом, заинтересованных в венгерской "цветной революции" хватало. И страна буквально захлебнулась в крови. На улицах начали убивать - и убивать зверски. Военных и членов их семей. Сотрудников органов госбезопасности. Коммунистов. Да практически всех, кто оказался не в то время и не в том месте. Расстрелы без суда и следствия. Отрезанные уши, носы. Вспоротые животы. Повешенные вверх ногами и изуродованные серной кислотой. Именно так понимали свободу те, кого сейчас Запад называет героями. По требованию улицы, премьером в первые же дни мятежа назначили Имре Надя. СССР не возражал. "Борец за свободу", считавшийся в Венгрии либералом и реформатором, на самом деле был агентом советской госбезопасности с псевдонимом "Володя". Но вместо того, чтобы успокаивать страну, Надь отменил комендантский час и открыл тюрьмы. А после этого заявил о выходе Венгрии из Варшавского договора и даже призвал ООН помочь сохранить венгерский суверенитет. И дело совсем не в политическом прозрении. Просто "Володя" нашел себе, как ему показалось, более щедрых хозяев. Вот только их повышенных требований не учел.

"Они остались крайне недовольны его нерешительностью, и поэтому уже в конце октября его списали в утиль. Дело в том, что он не стал реально противодействовать попыткам других членов партруководства - того же Яноша Кадара - навести порядок с помощью советской армии", - говорит Спицын.

Да, в общем, уже и не мог. Советская сторона тоже быстро поняла, с кем, а главное, с чем имеет дело. Успешному подавлению вооруженного фашистского мятежа во многом способствовало то, что наша сторона очень быстро показала: если противник предлагает игру без правил, мы тоже можем в нее играть.

"Когда вводились войска 8-й и 29-й армии, на место событий вылетел Серов – и он пригласил к себе на ужин на территорию аэропорта все руководство мятежников, включая тогдашнего министра обороны и начальника генштаба. И они там на аэродроме были арестованы. И мятеж был обезглавлен", - указал историк.

Кстати, вместе с советскими войсками в подавлении мятежа участвовали и венгерские добровольцы. По призыву Яноша Кадара они формировали подразделения для охраны общественного порядка. Но о них в "новой демократической Венгрии" вспоминать не любят. Как и анализировать, откуда вдруг появилась ностальгия по тому, что пренебрежительно называли "гуляшный коммунизм".

"Венгрия стала одной из самых успешных стран социализма. Там были рыночные механизмы, уровень дохода был очень высокий. Витрина социализма. Которой по праву венгры до сих пор гордятся. И венгры вспоминают до сих пор об этом времени. Все было дешево: продукты, квартиры, машины. А главное – была уверенность в будущем. Которой нет сейчас. В этом мы выиграли - и этим надо гордиться", - констатировал Мягков.

Кстати, из зоны Суэца англичанам и французам тогда тоже пришлось уйти. В результате самого опасного и кровавого противостояния времен холодной войны на планете осталось только две сверхдержавы. Россия и США. И это означало, что "большая игра" продолжилась. Но это уже совсем другая история.