В России сократили перечень вузовских олимпиад

Количество олимпиад для школьников, высокие результаты в которых дают льготы при поступлении в российские университеты, сокращено с 83 до 60 после проведения экспертизы Российским советом олимпиад школьников. Об этом рассказал в пятницу, 23 октября, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Комплекс мер по урегулированию ситуации с приемом в вузы был разработан после множества жалоб на то, что даже выпускники с максимально высокими баллами ЕГЭ не смогли пробиться в некоторые вузы на бюджетные места, поскольку их заняли победители и призеры различных олимпиад.

Фальков пообещал, что в 2027 году Минобрнауки увеличит ведущим вузам количество бюджетных мест по востребованным у олимпиадников специальностям, а число победителей и призеров олимпиад будет ограничено до 200 человек на один профиль.

Поступать без вступительных испытаний смогут только победители, призеры будут приравниваться к 100-балльникам, сообщает "Интерфакс".

Ранее Минобрнауки России уже анонсировало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают олимпиадники. Особые права предлагалось оставить лишь для победителей и призеров олимпиад школьников за 11-й класс, а также для лауреатов олимпиад первого и второго уровней.

Между тем продолжает расти интерес абитуриентов к среднему профессиональному образованию. Более 50 колледжей Москвы распахнули свои двери, чтобы познакомить молодежь с профессиями, востребованными на рынке труда. Выбор большой: от управления роботами до транспорта и медицины.