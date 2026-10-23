Сообщения о массовых отказах в выезде за рубеж из-за фото в загранпаспорте оказались фейком

Нет никаких оснований говорить о массовом отказе россиянам в выезде за рубеж из-за фотографий в загранпаспортах. Об этом рассказали в пятницу, 23 октября, в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Профильное объединение отреагировало на сообщения в Сети о том, что граждане России якобы не могут пройти пограничный контроль из-за несоответствия фотографии в загранпаспорте их внешности.

Однако в РСТ отметили, что обращений по подобным ситуациям от туристов и туроператоров не поступало. Даже если опубликованные данные соответствуют действительности, на фоне многомиллионного выездного турпотока речь идет об относительно небольшом количестве случаев.

При этом в РСТ напомнили, что оценка действительности документа и принятие решения о пропуске через государственную границу входит в компетенцию государственных органов, а не туроператоров, оформляющих путевки, сообщает "Интерфакс".

Ранее некоторые СМИ и интернет-паблики распространяли фейк о якобы стремлении многих россиян эмигрировать. Однако в МВД России поясняли: увеличение количества запросов на получение загранпаспорта в России связано не с ростом интереса жителей страны к эмиграции.

Тем временем Ассоциация туроператоров России сообщила о расширении списка стран, не признающих пятилетние загранпаспорта россиян старого образца. С 1 октября 2026 года в этом перечне еще четыре страны Европы: Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция.