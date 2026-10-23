Окончательно убедившись, что ни Россия, ни США не желают участия Европы в переговорах по Украине, в Евросоюзе решили взять инициативу в свои руки. И выйти на контакт с Москвой по своим каналам. Правда, когда это случится - не очень понятно. Однако кандидатуру главного переговорщика, если верить британскому изданию "Телеграф", европейцы уже активно подбирают: "На этот пост претендуют: премьер-министр Италии, президент Финляндии и президент Чехии, а также премьер-министр Дании и премьер-министр Норвегии. Европа поняла, что необходимо возобновить переговоры с русскими".

Пока, впрочем, в Москве этого совсем не замечают. Более того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что желание снизить напряженность и начать переговоры напрочь отсутствует. И у европейцев, и у Киева, что, в том числе подтверждается теми полчищами дронов, которые ВСУ ежедневно направляют в сторону России. А параллельно союзники продолжают давить на президента США, стараясь убедить, что с русскими не нужно не о чем договариваться.

Это означает - надо продолжать воевать. Но где взять на это деньги? Ведь аппетиты у Киева растут в геометрической прогрессии. На следующий год там уже заявили о потребности в дополнительных семидесяти миллиардах евро, к тем 90, что Евросоюз уже согласовал. И теперь там пытаются найти еще денег.

"Евросоюз готов предоставить около 46 миллиардов евро из 70, которые Киев запросил на военные нужды в следующем году. Решение по дополнительному финансированию могут принять уже в ноябре или декабре. Кроме того Евросоюз призывает Великобританию, Канаду и Норвегию увеличить поддержку Украины", - сказал Антониу Кошта, глава Евросовета.

Киев в ответ обещает усилить мобилизацию. А все вместе это указывает на то, что ни о каком мире ни Зеленский, ни европейцы не помышляют. В лучшем случае им нужна только временная заморозка конфликта. Главарь киевского режима об этом говорит прямо, пытаясь убедить прежде всего американцев, что это и есть выход из тупика. И пролог к окончанию войны. Но данный вариант не устраивает Россию, которой нужно не временное перемирие, которое даст Украине столь нужную передышку, а прочный и долгосрочный мир.

"Мы и сейчас готовы договариваться и искать развязки этой тяжелой, непростой ситуации. В том смысле потому, что это очень близкий нам народ. Ну, что там говорить, последние генетические исследования показывают, что это один народ на самом деле - русские и украинцы. Ну, хорошо, кто-то хочет мыслить по другому, ну, что ж, таковы реалии сегодняшнего дня. Но можно обо всем договориться. Я думаю, что мы можем договориться", - заявил Владимир Путин.

В десятых числах ноября должны возобновиться трехсторонние переговоры "Россия - США - Украина". При этом в Москве подчеркивают - наша страна готова продолжать решать задачи СВО и военным путем.