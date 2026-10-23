Кадры из центра Белграда, где оппозиция провела массовый митинг. По оценкам организаторов, на площади Славия и прилегающих улицах собралось 150 тысяч человек. Вот толпа срывает баннер в поддержку партии Александра Вучича. Основа митингующих - студенты и молодежь. Именно на их поддержку рассчитывает оппозиция накануне досрочных парламентских выборов.

Оппозиционное движение назвали "Студенческий список". В бюллетене он идет под номером три и поэтому на митинге повсюду показывали эту цифру. Со сцены нынешнюю власть обвиняли в коррупции. "Студенческий список" надеется получить большинство в парламенте и таким образом устроить переворот, лишив власти коалицию, возглавляемую Вучичем.

Александр Вучич в этот момент принимал участие в массовом митинге со сторонниками своей политической силы. Он возглавил список новой коалиции на базе правящей партии. Блок называется "Объединенная Сербия". Комментируя протесты, он заявил, что страна сейчас испытывает серьезное внешнее давление: "Моя цель - сохранить Сербию в том смысле, чтобы Сербия не участвовала ни в каких вооруженных конфликтах. Будем ли мы вводить санкции против России? Нет. Мы продержались четыре с половиной года, мужественно, героически, сохранили наши традиционные дружеские связи и отстояли свободу и независимость нашей страны в принятии решений".

Александр Вучич два срока подряд занимал пост президента Сербии, но в конце сентября ушел в отставку и объявил внеочередные парламентские выборы. По закону он больше не может баллотироваться на пост главы государства, однако в случае победы его политического объединения станет премьер-министром. Вучич дал понять, что при нем страна не будет жертвовать своим суверенитетом ради вступления в ЕС. Западу нужна покорная Сербия - очевидно, без Вучича.

"Давайте четко объясним людям. Во-первых, введение санкций против России. Им не нужен камешек в ботинке на Западных Балканах. Они хотят полного спокойствия и единого фронта против России. Вучич мешает. Во-вторых, Вучич не хочет решать вопрос Косова так, как хотят они, то есть так или иначе признать независимость Косово", - сказал он.

Вучич призвал своих сторонников прийти и проголосовать. Парламентские выборы в Сербии назначены на 25 октября.