Сергей Собянин сообщил о начале строительства Школ будущего

Еще возводится только второй этаж, а на фасаде уже "расцвели" цветы. В Пресненском районе Москвы идет строительство Школы будущего - одного из 15 образовательных комплексов, которые изменят подход к обучению. О начале нового масштабного проекта в столице рассказал мэр Сергей Собянин: "Мы сегодня задумываемся о том, чтобы создать новый стандарт московской школы, по сути дела, Школы будущего с новым наполнением, с новой архитектурой, с новыми возможностями для детей. Я надеюсь, что через какое-то время эти школы будут обычным московским стандартом. Но для сегодня – это действительно инновации с точки зрения архитектуры, внутреннего содержания. Надо понимать, что каждая такая школа, которая будет построена, будет служить десятилетия, в нее будут ходить не только наши дети, но и внуки, и правнуки".

Каждая Школа будущего будет построена по индивидуальному проекту и с уникальным дизайном. На Пресне возводится Цветочная. Это будет закругленное футуристичное здание. С помощью проекторов на его фасадах будут распускаться васильки.

"Комфорт и безопасность в данной школе заложены проектированием. Все самые современные системы будут использованы во всех школах, включая систему вентиляции и кондиционирования для микроклимата комфортного. Логистика предельно проста, что позволит снять нагрузку с учеников и учителей, которые будут находиться в школе целый день", - отметил Нияз Ситдиков, заместитель руководителя Департамента гражданского строительства города Москвы.

Площадь новой школы - почти 13 тысяч квадратных метров. Принципиально новая организация пространства позволит с комфортом учиться и проводить здесь время сотням ученикам с 1 по 11 классы.

В Школе будущего будет много естественного света, открытых пространств и гибкая планировка. Здесь оборудуют научные лаборатории и мастерские по обработке дерева и металла. А еще можно будет рисовать, заниматься музыкой и даже готовить.

В новом здании - высокие стандарты инженерии. А материалы - долговечные и экологичные.

"Когда наши инженеры и рабочий класс знают, что строят для детей наших, у них все гораздо лучше получается и быстрее. Работы ведутся - монолит второго этажа, тепловой контур", - говорит Алексей Добашин, генеральный директор концерна "КРОСТ" (компания-подрядчик).

Общая готовность здания - 15 процентов. Строительство будет продолжаться даже в холода. Завершить основные работы планируется уже в следующем году.