Жена раскрыла подробности смерти актера Андрея Терентьева

Звезда сериала "Филин" Андрей Терентьев скончался 22 октября. Актеру было 44 года. Подробности трагедии раскрыла жена артиста Светлана.

Как рассказала супруга актера, причиной смерти Терентьева стала язва желудка. По словам Светланы, состояние Андрея резко ухудшилось, медики не смогли его спасти.

"Причиной смерти актера Андрея Терентьева, известного по фильму „Мы из будущего“, стала кровопотеря в результате внутреннего кровотечения, вызванного прободной язвой. Об этом сообщила его супруга Светлана", — сообщил источник ТАСС.

Прощание с Терентьевым состоялось в Петербурге 23 октября. Проводить актера в последний путь пришли самые близкие. Похоронят звезду сериала "Филин" завтра, 24 октября, на Юдинском кладбище под Казанью.

Коллеги актера выражают соболезнования его семье. О смерти Терентьева высказался Борис Галкин. "Я по себе знаю, как терять близких людей, поэтому мои самые глубокие сострадания и соболезнования в первую очередь всем его родным. Дай Бог им здравия и сил пережить эту утрату", — сказал Галкин в беседе с News.ru.

Андрей Терентьев сыграл в десятках кинопроектов. Зрители навсегда запомнят его по ролям в таких картинах, как "Мы из будущего", "Филин", "Пилигрим", "Первый отдел -3", "Подсудимый", "Солнцепек" и многих других.