Белый дом: Россия и Украина договорились о временном прекращении боевых действий в городе Алешки

Белый дом сообщил, что Россия и Украина договорились о временном прекращении боевых действий в городе Алешки Херсонской области.

Уточняется, что происходить это будет с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей.

Также в сообщении говорится, что достигнуто соглашение при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

Отмечено, что гражданские представители России и Украины совместно займутся организацией эвакуации в выбранном жителями направлении - в Россию или на Украину.

Сопровождать процесс будет независимая американская медиакомпания.

Ранее в Кремле обозначили формат мирных переговоров по Украине. Читайте подробности на сайте ТВ Центра".