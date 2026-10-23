Глава ЦБ отвергла риски финансовой стабильности в России

Рисков финансовой устойчивости и в целом финансовой стабильности в России сейчас нет. В этом заверила в пятницу, 23 октября, председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

Как указала глава регулятора, до конца года осталось немного времени и "всё, что могло сильно повлиять, уже, можно сказать, повлияло". Однако "всегда есть факторы волатильных категорий", к которым относится и восстановление "выбывших мощностей".

Кроме того, на фоне высокой инфляции в течение нескольких лет "мы все привыкаем", а повышенные инфляционные ожидания напрямую влияют на спрос и склонность к сбережениям, в конечном счете взвинчивая уровень инфляции. Набиуллина подчеркнула, что ЦБ обеспокоен высокими инфляционными ожиданиями, которые пока не демонстрируют устойчивой динамики к снижению.

Что касается дизельной сделки с Соединенными Штатами, Набиуллина не увидела оснований полагать, что такие поставки мало-мальски существенно повлияют на российский топливный рынок и инфляцию, сообщает пресс-служба Банка России.

Ранее президент Владимир Путин напомнил, что в России реализуется план структурных изменений в экономике, причем речь идет именно о качественном интенсивном развитии. В числе важных преобразований и трансформаций — развитие рынка труда за счет создания современных производительных рабочих мест, увеличение выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью.