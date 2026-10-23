Минюст расширил реестр иноагентов

Министерство юстиции России обновило в пятницу, 23 октября, реестр иностранных агентов. В него внесли еще два физических и четыре юридических лица.

Как уточняет ведомство на своем официальном сайте, иноагентами признаны журналист Максим Курников*, руководитель новосибирского отделения партии "Рассвет" Елена Шувалова*, общественно-политический проект "BEYOND PROPAGANDA"*, проект "Пространство Политика. Новосибирск"*, ООО "Мави Групп"* и ассоциация некоммерческих организаций "Международный союз немецкой культуры"*.

Указанные лица и организации распространяют фейки о российской власти, выступают против специальной военной операции, участвуют в создании и распространении материалов антироссийской направленности.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что нужно "отринуть ложный стыд и заниматься отстаиванием государственных интересов" в том, что касается деятельности иностранных агентов в нашей стране, причем "оттачивая этот инструментарий".

Между тем общественники просят снять иноагентский статус с рэпера Алишера Моргенштерна*. Активисты, выступившие с такой инициативой, полагают, что музыкант реабилитировался: свел с лица татуировку, лечится от зависимостей, занимается благотворительностью и признает ошибкой отъезд из России.

* лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр