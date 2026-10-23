Школьники России смогут поздравить Деда Мороза в творческой акции

С 15 октября по 5 ноября 2026 года в России пройдет всероссийская акция "Поздравь Деда Мороза".

Школьникам предлагают подготовить творческие работы ко дню рождения Великоустюгского Деда Мороза. Лучшие участники получат памятные подарки и возможность посетить его Вотчину.

Участники могут выбрать одну из четырех номинаций: "Стихотворение для Деда Мороза" – написать и выразительно прочитать собственное произведение; "Сказка для Деда Мороза" – придумать и рассказать историю о праздновании его дня рождения; "Песня для Деда Мороза" – сочинить и исполнить музыкальное поздравление; "Подарок для Деда Мороза" – сделать открытку с добрыми пожеланиями или тематическую поделку.

Заявку можно подать здесь до 5 ноября.