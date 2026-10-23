В России предложили ввести полисы ОМС для животных

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) для домашних животных дал бы возможность их владельцам получать бесплатную помощь в оказании ветеринарных услуг. Такое мнение высказал в пятницу, 23 октября, заместитель главы комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Как отметил общественник, которого цитирует РИА Новости, такой подход помог бы хозяевам животных в случае проблем со здоровьем питомца "не влезать в непредвиденные долги и получать бесплатную и квалифицированную помощь".

Благодаря полисам ОМС для братьев наших меньших можно будет отслеживать статистику и осуществлять контроль над содержанием домашних животных. Кроме того, подобная система повысит ответственность ветеринарных клиник за каждого пациента и выдавит с рынка недобросовестных "айболитов".

Ранее в Москве прошел фестиваль для владельцев собак "Летний Хвостфест", одной из главных тем которого стала профилактика опасных заболеваний, которые переносят клещи и блохи. Специалисты рассказали, как защитить своих питомцев в период активных прогулок и поездок за город.

Тем, кому сложно прожить без питомца даже несколько часов, закон не запрещает брать домашних животных с собой на работу, если это допускается санитарными нормами в конкретном трудовом коллективе. Однако есть одно "но": необходимо согласовать это со своим работодателем и заручиться его письменным разрешением.