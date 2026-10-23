Минюст опубликовал список попавших под ограничения релокантов

Министерство юстиции России опубликовало перечень россиян, в отношении которых применяются временные ограничительные меры.

Как следует из данных на официальном сайте ведомства, соответствующие ограничения введены в отношении 12 человек, многие признаны иностранными агентами.

Как напоминают "Ведомости", принятые в России поправки в законодательство ограничивают покинувших Россию лиц, осужденных по экстремистским статьям, в возможности регистрации недвижимости или транспортных средств, регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), использования портала "Госуслуги", получения различных лицензий и аккредитаций.

Ранее председатель Следкома Александр Бастрыкин пообещал, что представители шоу-бизнеса, уехавшие из России и дискредитирующие действия российских Вооруженных сил, в случае возвращения будут отвечать по закону за свои действия. Таких персон он назвал перебежчиками, подчеркнув, что "предателям нигде не рады".

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что нужно "отринуть ложный стыд и заниматься отстаиванием государственных интересов" в том, что касается деятельности иностранных агентов в нашей стране, причем "оттачивая этот инструментарий".