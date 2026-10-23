"Одна снежинка — еще не снег": названы сроки формирования снежного покрова в Москве

Снег ляжет в Москве не раньше конца ноября — начала декабря. Такой прогноз дал в пятницу, 23 октября, метеоролог Евгений Тишковец.

Как рассказал эксперт в интервью телеканалу "Москва 24", отдельные снежинки могут пролететь и в ноябре, когда температура воздуха не будет превышать трех градусов тепла.

Однако такой снег будет сразу таять, не долетая до земли и не образуя устойчивого покрова, подчеркнул Евгений Тишковец.

Ранее директор Гидрометцентра России Юрий Симонов отмечал, что нельзя исключать, что в Москве и Подмосковье предстоящая зима окажется такой же снежной, как предшествовавшая. Тогда в столичном регионе вырастали почти метровые сугробы.

Между тем снег уже выпал на большей части азиатской территории России и на Урале, при этом высота снежного покрова в северных районах Якутии уже достигает 22 сантиметров. Однако, подчеркивали метеорологи, говорить об окончательном установлении зимней погоды пока преждевременно.