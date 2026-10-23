Желающие покинуть населенный пункт Алешки в Херсонской области смогут беспрепятственно это сделать в ближайшее время. Об этом рассказал в пятницу, 23 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Вашингтона о договоренности по прекращению огня.

Как уточнил официальный представитель Кремля, военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек. В рамках этой гуманитарной акции все желающие смогут покинуть населенный пункт и его окрестности. На это уйдет минимум несколько дней, но озвучивать конкретные прогнозы преждевременно.

Политик отдал должное усилиям первой леди США Мелании Трамп, которая сыграла роль координатора по организации этой гуманитарной миссии. Кроме того, отмечена значительная работа российского и украинского омбудсменов Яны Лантратовой и Дмитрия Лубинца.

Однако, подчеркнул Дмитрий Песков, укронацисты не прекращали попытки атаковать территории России, а Соединенные Штаты не прерывали военное сотрудничество с Украиной, поэтому "розовые очки" ни к чему.

Ранее херсонский губернатор Владимир Сальдо заявил, что готов обсуждать предложения украинской стороны для улучшения гуманитарной ситуации в Алешках. Однако ВСУ устроили блокаду населенного пункта: убивают мирных жителей, мешают людям выехать из города, бьют по транспорту с гуманитарными грузами.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец утверждал, что Киев ведет с Москвой переговоры по эвакуации гражданского населения Алешек. Уполномоченный по правам человека заявлял, что процесс идет непросто, но выражал надежду на появление зримых результатов.