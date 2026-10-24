Названы имена новых героев спецоперации

Старший лейтенант Валерий Насурдинов сбил на подлёте к позициям артиллерии вражеский беспилотник, он сдетонировал в 20-ти метрах. Несмотря на полученное ранение, Валерий добрался до пострадавших товарищей и организовал их эвакуацию, чем спас жизни бойцов.

Гвардии старший сержант Александр Куранов в ходе разведки заметил приближение FPV-дрона противника и поразил его меткими выстрелами, не допустив потерь среди сослуживцев. Наша группа успешно завершила рекогносцировку и выбрала участок для размещения РСЗО.