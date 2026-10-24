Ночью 24 октября силами ПВО России сбиты 616 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 616 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 22 региона и акватории двух морей – Чёрного и Азовского. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областях, в Московском регионе, Крыму, Татарстане и на Кубани.

В Ростове-на-Дону обломки дронов упали на территорию транспортного предприятия, повреждены более 20 автобусов. В Крыму и Севастополе ночью наблюдались перебои с энергоснабжением.