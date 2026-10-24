Самолёт с освобождёнными из плена россиянами приземлился в Подмосковье

270 российских военнослужащих вернулись на родину из украинского плена. Самолёт с нашими бойцами приземлился в Подмосковье, сообщает ТАСС. Долгие месяцы плена, неизвестности и разлуки с близкими - позади. Среди тех, кто вернулся домой, много молодых ребят.

В числе вернувшихся впервые с начала спецоперации военнослужащие из Новороссии и Крыма. Из-за их выбора, сделанного в пользу России, украинская сторона ранее даже отказывалась вести переговоры. Как сказала Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в России, это были очень трудные переговоры.

Все ужасы украинского плена - издевательства, психологическое давление, постоянные угрозы - теперь уже в прошлом. Некоторые военнослужащие ещё до возвращения в Россию смогли связаться с семьёй и услышать родные голоса. Обмен проходил на границе Украины и Белоруссии. В братской республике бойцам оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Обмен по формуле "270 на 270" состоялся при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Теперь военнослужащим предстоит лечение и реабилитация в медучреждениях Минобороны. Сейчас перед ними задача восстановиться после пережитого и вернуться к семье.