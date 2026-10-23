Вопрос с ограничениями в использовании украинскими военными американской спутниковой системы связи Starlink будет рассмотрен. Такое обещание дал в пятницу, 23 октября, президент США Дональд Трамп.

Как заверил американский лидер, ему неизвестно, кто распорядился ограничить доступ ВСУ к Starlink, а с хозяином SpaceX, которой принадлежит эта сеть, соответствующий вопрос пока не обсуждался.

Трамп утверждает, что "если есть проблема, я ее решу", а также пообещал, при необходимости, лично пообщаться с Илоном Маском на эту тему (цитаты по РИА Новости).

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что вопрос предоставления Украине доступа к американской спутниковой системе связи Starlink зависит от позиции правительства Соединенных Штатов, а не компании SpaceX, которой принадлежит указанная система.

Между тем в Кремле призвали снять "розовые очки" и не обольщаться заявлениями из Соединенных Штатов, поскольку Вашингтон не прекращал военного сотрудничества с киевским режимом, который продолжает обстреливать российские земли.