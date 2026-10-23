Россия введет режим тишины на херсонском направлении с 27 октября

Российские военные вводят режим тишины на херсонском направлении с 04:00 мск 27 октября в связи с гуманитарной операцией в районе населенного пункта Алешки. Об этом рассказал глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Как рассказал Герасимов, российская армия организует проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны в населенный пункт Алешки Херсонской области.

Ранее в Кремле подтвердили, что желающие покинуть населенный пункт Алешки в Херсонской области смогут беспрепятственно это сделать в ближайшее время в рамках гуманитарной акции. Над ней активно работали не только уполномоченные по правам человека из России и Украины, но и супруга президента США Мелания Трамп.

Американский лидер Дональд Трамп объяснил вовлеченность своей жены в этот процесс тем, что Мелания "хочет спасти детей", поэтому "уделяет этому всё внимание". Президент Соединенных Штатов подтвердил, что и Москва, и Киев "взаимодействуют с ней, так что это очень хорошая работа".