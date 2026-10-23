Независимая американская медиакомпания направит своих корреспондентов в Алешки Херсонской области в период действия гуманитарного прекращения огня. Об этом рассказала в пятницу, 23 октября, первая леди США Мелания Трамп.

Супруга американского лидера принимала деятельное участие в переговорах Москвы и Киева о временном прекращении огня ради эвакуации мирного населения Алешек.

Как рассказала Мелания Трамп, она договорилась с некой медиакомпанией в США "о сопровождении российской и украинской групп на месте и документировании", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин распорядился организовать допуск сотрудников зарубежных СМИ в районы окружения украинских военных, однако Киев стал угрожать иностранным журналистам расплатой за такие поездки. В Минобороны России отмечали, что это официальное признание катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в "котлах".

Однако немало в западной журналистике и тех, кто стремится не донести своей аудитории правду о спецоперации, а выгородить киевский режим и оправдать огромные траты денег европейских и американских налогоплательщиков на продолжение войны. В Кремле подчеркивали, что западные средства массовой информации, отказавшиеся отправить журналистов на место атак ВСУ в Старобельске, не вправе называться объективными.