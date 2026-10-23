Минпросвещения предложило единый образец удостоверения учителя

В России предлагается о утвердить единый образец удостоверения учителя. Его будут оформлять каждому педагогу не позднее одного рабочего дня со дня вступления трудового договора в силу.

Согласно проекту постановления Министерства просвещения России, удостоверение учителя будет выглядеть как пластиковая карта или книжечка с указанием личных данных и места работы владельца, а также уникального номера документа.

Удостоверение учителя единого образца будет служить подтверждением права его владельца на определенные льготы, связанные с профессией. В частности, предлагается дать педагогам право посещать музеи бесплатно при предъявлении удостоверения учителя.

Между тем депутат Госдумы Алена Аршинова напомнила РИА Новости, на какие льготы и преференции могут рассчитывать педагоги в России. Это, в частности, право на присвоение звания "Ветеран труда" при наличии не менее 25 лет общего стажа педагогической работы, бесплатная юридическая помощь по определенным вопросам, пролонгированный ежегодный оплачиваемый отпуск, досрочная страховая пенсия.

Помощник президента России Владимир Мединский призвал "двигаться вперед в деле поддержки статуса учителя в школе". Как подчеркнул Мединский, необходимо "возвращаться к тем временам, когда учитель был главным человеком в классе, а директор был самым главным человеком в школе".