Путин распорядился обеспечить экономику кадрами по востребованным профессиям

Правительству России надлежит создавать условия для обеспечения потребности экономики в специалистах по востребованным профессиям, в том числе с привлечением ветеранов спецоперации. Об этом говорится в поручениях главы государства Владимира Путина по итогам посещения в августе выставки "Знай наших" и форума "Сильные идеи для нового времени".

В числе этих поручений — включение в атлас новых профессий специальности по обороне и безопасности, расширение применения технологии ускоренной регенерации и восстановления тканей, масштабирование использования искусственного интеллекта (ИИ) при анализе медицинских рентгеновских и КТ-снимков.

Также президент распорядился заняться масштабированием производства систем иммерсионного охлаждения для российских центров обработки данных (ЦОД, дата-центр), сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин напомнил про важность квалифицированных кадров для развития экономики. Президент призвал расширять возможности для студентов и специалистов по освоению передовых технологий и постоянному повышению квалификации, отметив, что благодаря автоматизации к 2030 году планируется закрыть дефицит в более чем полтора миллиона рабочих мест.

Важная роль в кадровом обеспечении экономики будущего отводится государственным служащим. Глава государства отчитал чиновников, которые не желают участвовать в программе для региональных управленцев "Кадры для экономики будущего" либо делают это для галочки и "просто отбывают номер".