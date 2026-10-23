Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в пятницу, 23 октября, 87 украинских беспилотных летательных средств.

Как уточняет Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, с 8 до 20 часов вражеские дроны были ликвидированы и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской областей, Московского региона, Республики Крым и Пермского края.

Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал, что атака неприятеля на регион носила особо циничный характер: удар по Советскому району областной столицы был нанесен в час пик, когда люди возвращались с работы к своим семьям. Данные о пострадавших уточняются.

Тем временем Генштаб ВС России подтвердил подготовку режима прекращения огня на херсонском направлении для эвакуации мирного населения Алешек. В Белом доме рассказали, что независимая американская медиакомпания направит своих корреспондентов, чтобы документировать происходящее.