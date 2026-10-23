Минобрнауки огласило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Министерство науки и высшего образования России утвердило минимальное количество баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам для приема на обучение в вузы, находящиеся в ведении министерства, на 2027/28 учебный год.

Самые строгие требования предъявляются к абитуриентам, которые сдают ЕГЭ по информатике (46 баллов) и обществознанию (45 баллов). По физике необходимо набрать не менее 41 балла. Для остальных предметов минимум зафиксирован на уровне 40 баллов.

Как уточняет РИА Новости, это соответствует уровню минимальных вступительных баллов ЕГЭ предшествовавшего учебного года.

Ранее советник президента России Елена Ямпольская поставила точку в дискуссии о степени сложности заданий ЕГЭ, пояснив, что невозможно усложнить экзамен, не изменив предварительно учебную программу. Однако в корректировке программы необходимости нет, поэтому и об усложнении ЕГЭ говорить бессмысленно.

Между тем глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что количество олимпиад для школьников, высокие результаты в которых дают льготы при поступлении в российские университеты, сокращено с 83 до 60. Соответствующее решение было принято по результатам экспертизы, проведенной Российским советом олимпиад школьников.