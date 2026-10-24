NASA отправит астронавтов на Луну в 2028 году

Изначально планировалось, что Artemis II полетит на Луну в 2027 году. Однако из-за выявленных недостатков в системах жизнеобеспечения и теплозащиты корабля Orion полёты Artemis II и Artemis III были перенесены.



Теперь миссия Artemis II будет демонстрацией корабля Orion на низкой околоземной орбите. В рамках этого полёта планируется отработать стыковку с лунными посадочными модулями.



По словам администратора NASA Джареда Айзекмана, космическое ведомство работает над устранением всех проблем, чтобы миссия состоялась в 2028 году. Он также отметил, что к моменту высадки астронавтов на Луну там уже будут подготовлены луноход и другие элементы для постоянного присутствия человека.



Запуск первой миссии Artemis I стартовал в августе 2022 года. Корабль Orion облетел Луну и в ноябре 2022 года приземлился в Тихом океане.