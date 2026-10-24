Евросоюз назвал самого вероятного кандидата на роль переговорщика с Путиным

Президент Финляндии считается наиболее вероятным кандидатом на роль переговорщика с Владимиром Путиным по урегулированию украинского вопроса. Стубб обладает опытом взаимодействия с Россией и контактами с главой киевского режима, а также тесной связью с Дональдом Трампом, что может помочь сблизить интересы Европы и США.

Сам Владимир Путин ранее называл Герхарда Шредера предпочтительным кандидатом, но подчеркнул, что европейцы должны выбрать лидера, которому доверяют. Важным условием он назвал отсутствие резких высказываний в адрес Москвы.

20 октября газета Telegraph сообщила, что на роль посредника рассматриваются пять кандидатов: премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Чехии Петр Павел, премьер Дании Метте Фредериксен и премьер Норвегии Йонас Гар Стере.