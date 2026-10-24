Крымские рекорды: в семье Ивановых родился 15 ребёнок

Детей много не бывает. Ивановы из Крыма празднуют пополнение, у них родился 15-ый ребёнок - мальчика назвали Архип. Маму и малыша уже выписали из роддома, они чувствуют себя хорошо. Теперь в большом и дружном семействе - 11 сыновей и четыре дочери.

Это рекорд для города Саки. В родильном отделении районной больницы Иванову ставят в пример. Говорят, у Ольги все роды прошли на позитиве – чувствуется, что в семье царит любовь и взаимопонимание.

У их старших уже есть свои дети. Ольга и Евгений - дважды бабушка и дедушка. Но пока больше ощущают себя родителями. На родах вместе с Ольгой была её дочь Инез. Девушка учится на фельдшера, поэтому с радостью согласилась поддержать маму, а заодно пройти практику.

На выписку пришли сестры и брат. Они уже завидуют Архипу – ведь все внимание теперь будет только ему. У семьи пока нет своего жилья, хотя местная администрация обещает помочь. Ивановы снимают трёхкомнатную квартиру. Но Ивановы не жалуются, говорят - с детьми никаких сложностей.

Самое трудное – собрать всех вместе. Ольга признаётся, общих фото практически нет. Но Архип в этом должен помочь. Увидеть младшего брата, точно приедет вся семья.