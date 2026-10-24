Макрон назвал теракт под Парижем переломным моментом для Франции

Во французской коммуне Трапп, расположенной недалеко от Парижа, неизвестный открыл огонь по прохожим. Жертвой стал один человек, ещё четверо ранены, в том числе ребёнок.

Нападавшего, который расстреливал людей из окна автомобиля в нескольких кварталах, оперативно задержали и взяли под стражу. Им оказался 39-летний местный житель. Власти признали инцидент терактом, совершённым на почве расовой ненависти. Идёт расследование.

Президент Эммануэль Макрон, побывал на месте происшествия, и заявил, что Франция столкнулась с переломным моментом - впервые теракт спланирован с целью убийства наших соотечественников.