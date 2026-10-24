На Добропольском направлении бойцы группировки "Центр" уничтожили сеть замаскированных блиндажей ВСУ. Позиции противника удалось обнаружить с помощью дронов–разведчиков.

Серия точечных ударов нанесена по ВСУ в Славянске и Краматорске. Там под огонь гаубиц и реактивных установок попали места дислокации сразу четырёх бригад. Потери националистов составили более 160 человек.

Ещё в зоне СВО взорваны и сожжены натовские бронетранспортёры М113, "Спартан" и "Кирпи". Выведены из строя десятки робототехнических комплексов и станций РЭБ, в том числе израильская система RADA.

Внушительная часть успешных операция в зоне СВО – на счету бойцов российских спецподразделений. Сегодня армейская элита отмечает свой профессиональный праздник.