Армия России нанесла удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры. Как сообщает Минобороны, их использовали ВСУ для своих целей.

Средствами ПВО за сутки сбиты ракета SCALP, четыре ракеты большой дальности "Нептун" и 1 297 беспилотника противника.

Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации превысили 1 100 человек.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по сухогрузу с военным имуществом в Чёрном море и цеху по производству беспилотников в порту Черноморска.