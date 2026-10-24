Собянин: В Москве модернизируют систему среднего профессионального образования

В Москве комплексно модернизируют систему среднего профессионального образования. Об этом сегодня заявил мэр города Сергей Собянин в социальных сетях.

Для студентов уже работают четыре флагманские площадки практической подготовки. Обновлены более полутора тысяч мастерских и лабораторий колледжей. На очереди ещё триста учебных пространств.

Также в планах - модернизация трёх зданий колледжей. Два из них откроют в следующем году. Также построят семь флагманских инновационных колледжей мирового уровня, где студенты будут осваивать востребованные специальности в промышленности, IT транспорте и не только. Четыре из них возведут до конца 2029 года.